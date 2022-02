Arrivano voci di un interessamento del Milan per Veretout, scrive La Gazzetta dello Sport, che si era ritrovato nel taccuino rossonero già due anni e mezzo fa, prima di passare alla Roma. Le richieste della Fiorentina erano sembrate esagerate, ora la Roma ha bisogno di sfoltire la rosa e ripartire e potrebbe fare uno sconto. Veretout non rientra nei piani di Mourinho e potrebbe forse tornare in quelli del Milan: è entrato nel giro della nazionale francese, può assicurare un certo numero di gol a stagione (almeno sette o otto), e i centrocampisti rossoneri segnano poco. La Roma lo valuta al momento circa 20 milioni.