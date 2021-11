Il nome di Denis Zakaria si fa in salita per la Roma. Il centrocampista svizzero sogna di giocare in Premier League e in Italia la Juventus sembrerebbe in vantaggio. Tiago Pinto sta così pensando a delle alternative. Otre a a Glittisch c’è la vecchia suggestione Matias Vecino. L’uruguaiano ha infatti chiesto la cessione all’Inter.