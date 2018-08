Monchi lo ha ribadito chiaramente: "A destra siamo al completo". Ed è vero considerato il numero di esterni che ha la Roma. Ma il mercato vive di momenti ed occasioni, così in caso di cessione di Perotti o El Shaarawy potrebbe riaprirsi a sorpresa lo spazio per un ultimo colpo. Quel giocatore che avrebbe dovuto far dimenticare Malcom, quell'esterno destro dal piede mancino che Di Francesco chiede ormai da più di una anno.



BAILEY - Monchi è pazzo di lui, ma i 50 milioni chiesti dal Bayer Leverkusen sono davvero troppi. Tuttavia il ds ha lasciato la porta semichiusa qualora il giocatore giamaicano riesca a convincere il club tedesco a lasciarlo partire magari con la formula del prestito con riscatto. Si tratterebbe di un colpo di coda incredibile che riabiliterebbe un agosto decisamente sotto le aspettative per Monchi.



TAISON - Lui ha giocato coi social, ma come abbiamo visto in questa finestra di mercato spesso Instagram o Twitter svelano dettagli e lanciano indiscrezione. I suoi like ai post della Roma e il botta a risposta con Juan Jesus lasciavano presagire a un arrivo imminente del brasiliano dello Shakthar. Il prezzo del suo cartellino è basso (circa 15 milioni), ma ha il "difetto" di giocare col destro e non col mancino come chiede Di Francesco.



MARLOS - Anche lui dello Shakthar, anche lui con una valutazione bassina vista l'età: 10-15 milioni per un trentenne. E' quello più semplice da prendere, ma non tutti a Trigoria sono convinti che valga più di un Perotti. Per questo è tenuto in stand by da settimane.



BERARDI - E' il pupillo di Di Francesco, ma non di Monchi. L'allenatore lo ha richiesto a più riprese, ma il ds spagnolo proprio non ne vuole sapere. L'attaccante del Sassuolo aspetterà fino all'ultimi minuto del mercato con la speranza di approdare finalmente in un top club. Si può prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto sui 25 milioni.