La Roma non si ferma. Dopo aver piazzato il colpo N’Zonzi, il dodicesimo di un’estate rivoluzionaria, il ds Monchi è al lavoro per puntellare la rosa. Necessità di cedere ma non solo: serve un esterno d’attacco, possibilmente destro, alternativo a Under.



FRECCIA GIAMAICANA - Secondo il Corriere dello Sport Leon Bailey nelle ultime ore è tornato in cima alla lista del ds ex Siviglia. Seguito da settimane, l’ala classe ’97 del Bayer Leverkusen ha le caratteristiche giuste, quelle ricercate dai giallorossi: velocissimo, salta l’uomo con facilità ed è anche un buon finalizzatore (9 reti nell’ultimo campionato tedesco). Le richieste delle aspirine per il cartellino sono alte, e partono da circa 50 milioni di euro. Una cifra che può essere però limata, considerando anche che due delle pretendenti per l’esterno, Chelsea e Liverpool, non sono più in corsa.



ALTERNATIVE - Sono tante le idee alternative. Taison, brasiliano dello Shakhtar Donetsk, è stato offerto dal suo agente e ammicca alla Roma sui social, ma ha trentuno anni e gioca a sinistra (è di piede destro). Si può prendere per una cifra tra i 12 e i 15 milioni, ma interessa meno di altri profili. Marlos, altro carioca dello Shakhtar, piace di più: è mancino e può arrivare a costi contenuti. Maxwel Cornet, attaccante esterno del Lione, è stato offerto ai giallorossi, che al momento non sembrano convinti: il presidente Aulas chiede almeno 20 milioni più una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Lo stesso Berardi, accostato da settimane con la carta Di Francesco a sostegno, difficilmente lascerà il Sassuolo a poco più di due giorni dalla fine del mercato.