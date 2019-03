Il futuro di Dzeko è sempre più lontano da Roma: Milano (sponda Inter) o Premier che sia. Per prendere il posto dell'attaccante più prolifico dell'era americana non basterà il solo Schick. Il nome più in voga per il successore resta quello di Belotti che già Monchi avrebbe portato in giallorosso. L'attaccante del Torino ha una clausola da 100 milioni ma visto il rendimento degli ultimo mesi può partire per la metà. Ad aiutare la trattativa potrebbe essere il ds granata Petrachi, pure lui in procinto di sbarcare a Trigoria.