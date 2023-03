Ci risiamo.verso la finale di Budapest. Gli olandesi sconfitti in finale dimeno di un anno fa oggi comandano il campionato ma hanno perso elementi di esperienza comeLa squadra è ancora guidata da Slot, e sarà di nuovo uno scontro con Mourinho.: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrissi; Danilo. All. Slot.- Persi Senesi e Dessers, oggi la stella è quel Kocku che fa parte della scuderia Totti. Il turco quest’anno ha segnato 10 gol, record personale. E ha mostrato importanti segnali di crescita a livello di continuità.- E’ passato per la Lazio. Gli olandesi infatti si sono qualificati al turno successivo proprio ai danni dei biancocelesti con un arrivo a pari punti tra 4 squadre. Decisivi gli scontri diretti e la differenza reti. Agli ottavi il Feyenoord ha maltrattato lo Shakhtar al ritorno vincendo addiritturadopo il pareggio dell’andata.Non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricordarlo. Meno di 10 mesi fa. Ma quello non è l’unico precedente (ad alta tensione) col club di Rotterdam. Nessuno dimentica il, che hanno portato anche alla rottura della Barcaccia.