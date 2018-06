Come si legge sulle pagine de Il Tempo manca ancora l'intesa per il rinnovo di Alessandro Florenzi con la Roma. Monchi - si legge - ha incontrato l'agente del giocatore, le parti trattano sull'ingaggio ma continuano a non venirsi troppo incontro. Il futuro del vicecapitano romanista resta un punto interrogativo. La Juventus resta vigile sulla situazione.