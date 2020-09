Non solo Chris Smalling. I contatti tra Roma e Manchester United in questi giorni hanno portato a un’altra trattativa che farebbe felice (e non poco) Paulo Fonseca. Oltre all’acquisto a titolo definitivo del difensore, infatti, Friedkin ha messo nel mirino anche un altro giocatore dei Red Devils: si tratta di Fred, centrocampista brasiliano classe ’93.



FORMULA - L’ipotesi è quella di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze fissato sui 20-25 milioni. Il calciatore è un pupillo di Fonseca, che lo ha allenato allo Shakhtar e che ha provato a portarlo alla Roma anche la scorsa estate come riporta Teleradiostereo. L’operazione è fattibile: con l’arrivo di Van de Beek per il 27enne lo spazio si ridurrebbe ulteriormente e la voglia di riabbracciare Fonseca è tanta. Fred può giocare sia da centrocampista centrale sia nella zona avanzata del campo. Al momento il brasiliano guadagna 5 milioni a stagione e ha un contratto fino al 2023.