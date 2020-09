A Roma e Napoli è stato offerto l’argentino Marcos Senesi, classe 97, ex San Lorenzo e ora al Feyenoord, al quale è bastato il primo anno in Olanda per essere premiato come miglior difensore dell’Eredivisie. Centrale mancino, abile nel gioco aereo e nell’impostazione, ha concluso la scorsa stagione con 16 presenze e 1 gol (29 partite e 3 reti in tutte le competizioni). La valutazione si aggira sui 15 milioni. Lo riporta il Messaggero.