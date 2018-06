Il Bologna pensa alla prossima stagione mettendo in atto una rivoluzione sia in uscita che in entrata. Come riporta l’edizione odierna de “Il Resto del Carlino“, tra i tanti nomi nel mirino dei rossoblù di Filippo inzaghi c’è anche quello di Gerson. Il centrocampista brasiliano della Roma, però, non è l’unico nei radar del Bologna: valutati anche Rog del Napoli e Pinato del Venezia.