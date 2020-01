L'asse Roma-Istanbul rimane sempre caldo. Dopo la trattativa che in estate ha portato ​Nzonzi al Galatasaray, ora i turchi ci provano di nuovo e chiedono ai giallorossi ​Mert Cetin. Il centrale classe '97 in questa stagione ha visto il campo solo 4 volte e potrebbe andare a guadagnare esperienza altrove. L'ipotesi più accreditata è quella del prestito secco fino a giugno ma non si esclude anche un diritto di riscatto.