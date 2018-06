Secondo il Corriere della Sera Alisson potrebbe a breve accasarsi al Chelsea dove sono disposti a spendere 70 milioni. Dalla lista dei possibili sostituti va depennato il nome di Meret, per cui l’Udinese ha raggiunto un accordo con il Napoli. Resta vivo invece l’interesse per Areola, che il Psg ha dichiarato incedibile, probabilmente per strategia e non per convinzione. Tra i papabili, invece, non ci sarebbe Donnarumma, nonostante gli ottimi rapporti della Roma col suo procuratore Mino Raiola: troppo alta la valutazione del suo cartellino da parte del Milan, troppo alto (6 milioni) il suo ingaggio