ci ha messo relativamente poco e dopo un piccolo inciampo laha ripreso a macinare gioco e gol, come se il cambio di capitano, con l'addio dello storico allenatore, non abbia in realtà inciso granché. I giallorossi sono partiti alla caccia del Torino primatista e nell'ultima giornata hanno imposto un tremendo 5-1 al Napoli con una prestazione solida prima ancor che spettacolare. Il credo imposto dal club ai responsabili delle giovanili è un gioco che abbia come base la costruzione dal basso e nella Primavera uno dei principali interpreti a disposizione dell'allenatore è quelche Joséaveva già fatto esordire in Serie A nella passata stagione e che oggi più che mai, con il mercato che non ha regalato un ulteriore rinforzo nel pacchetto arretrato, tiene in forte considerazione., conteso fin da piccolo fra Aris e Paok, le due società più importanti della zona dida cui proviene. Difensore centrale destro di piede, ma abituato a giocare anche a centro-sinistra, ricorda a molti per fisicità (in realtà è un po' più) quel Kostasche a Roma ci è passato (poi al Napoli) e che sogna di imitare anche in nazionale (è già stato convocato in tutte le selezioni giovanili a cui è molto legato).A 16 anni nel corso dei vari tornei internazionali a cui ha preso parte, ha attirato l'attenzione di tantissimi club europei che, con i loro scout, lo hanno seguito e trattato.che, quando Dimitrios aveva solo 17 anni, vola in Grecia con un contratto pronto da firmare per portarlo, biglietto di sola andata per l'Italia con vista sul Campionato Under 17. E subito, al primo colpo,nel 2020 con la formazione toscana di(oggi all'Inter)che ha esordito in A con l'Empoli)trovando però il campo con poca continuità.Nel corso di quell'annata, in Under 17,segnando anche un gol,che a fine anno decide di chiudere in fretta l'acquisto beffando i biancocelesti in un derby di mercato, ma anche altri club di Serie A. Oggi è uno dei punti fermi della Primavera di Guidi, ma ancheche dopo l'esordio della passata stagione, lo ha convocato nuovamente nella gara poi persa 4-0 contro l'Udinese. La Roma ha un jolly in difesa, Keramitsis sogna presto un altro grande salto.