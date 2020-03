Nonostante la doppietta col Cagliari, il rendimento di Nikola Kalinic non ha convinto la dirigenza della Roma e difficilmente verrà riscattato per 9 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Con Dzeko sempre più al centro del progetto giallorosso, l'obiettivo per l'attacco, riporta Sky Sport, è quello di un giocatore under 25 pronto e di prospettiva che in futuro possa raccogliere l'eredità lasciatagli dal numero 9 bosniaco.