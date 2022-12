Tiago Pinto ha dato appuntamento a Claudio Vigorelli, manager del giocatore per la prossima settimana, prima della partenza della squadra per l’Algarve. Obiettivo: iniziare la trattativa per il rinnovo di Zaniolo. Possibile, secondo la Gazzetta dello Sport, che martedì sia il giorno giusto per riprendere le fila del discorso legato al rinnovo del contratto, che si sta trascinando da parecchio tempo. Difficile che basti un solo appuntamento per sciogliere tutti i nodi, ma se Pinto ha avuto il via libera dalla famiglia Friedkin per arrivare a una parte fissa vicina ai 4 milioni (o con bonus facili che portino a quella cifra), allora il matrimonio potrà proseguire senza problemi, perché Nicolò nella capitale sta benissimo.