Proposta ufficiale. E' quella della Roma al Boca Juniors per il centrocampista colombiano classe 1993 Wilmar Barrios. Il sito internet Tycsports.com scrive che Monchi ha chiesto il volante colombiano in prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, il costo della clausola di rescissione. Con la maglia del Boca Juniors Barrios ha giocato 66 partite con un gol, contro l'Estudiantes. E' stato espulso nella finale di Coppa Libertadores contro il River Plate, al Santiago Bernabeu. L'ex Deportes Tolima vuole trasferirsi in Europa, il Boca Juniors - si legge - è pronto ad accontentarlo in caso di buona proposta economica.