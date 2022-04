A gennaio Nicola Zalewski giocava poco: appena cinque presenze, di cui due in Conference, e una manciata di minuti in campo. Il ragazzo piaceva molto a Mourinho, ma piaceva anche a molti club di A e B tra cui Verona e Venezia che si erano informate per prenderlo in prestito con diritto di riscatto riporta ForzaRoma.info. Trattative vere e proprie non sono decollate perché Zalewski non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare davvero Trigoria. A convincerlo il rapporto con Mourinho: nonostante vedesse il campo con il contagocce, l’ormai ex Primavera sapeva che il tecnico aveva intenzione di puntare su di lui