Dopo Nainggolan un altro centrocampista (decisamente meno amato dai tifosi) può fare le valigie. Si tratta di Gerson che tra due giorni tornerà dalle vacanze in Brasile e parlerà con Monchi del suo futuro. Sul tavolo del ds spagnolo ci sono un paio di richieste da Atalanta e Bologna a cui a breve potrebbe aggiungersi quella della Sampdoria di Sabatini che portò Gerson nella capitale. Per ora si tratta solo di richieste di prestito con diritto di riscatto.