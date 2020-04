Otto mesi esatti, tanto è passato dalla firma del suo secondo contratto con la Roma, quello arrivato con l’atteso rinnovo della scorsa estate, scrive La Gazzetta dello Sport. Sembra anche paradossale pensare che ora possa arrivare un terzo contratto nello spazio di appena tre estati, ma alla fine sarà proprio così. Perché quella crescita lì non si è mai fermata. Anzi, per alcuni versi è andata ancora oltre le aspettative, con Nicolò che ha spinto sull’acceleratore, diventando decisivo non solo in campo, ma anche fuori, come uomo-immagine. Per allontare la Juventus che continua a cercarlo con insistenza ecco che la prossima estate Nicolò e la Roma quasi sicuramente si rimetteranno seduti a tavolino per sistemare ogni cosa. Si riconoscerà a Zaniolo il ruolo che simboleggia anche nell’universo giallorosso, con il giocatore che partirà da una base di almeno 2,5 per arrivare con i bonus a 3. O anche superarli.