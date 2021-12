Dopo il giro di tamponi fatto ieri seri in casa Roma, questa mattina sono usciti i risultati ed è stato trovato positivo un giocatore della prima squadra di ritorno dalle vacanze a Dubai. La società conferma la positività, ma il nome del romanista non è stato reso noto. Il giocatore comunque sta bene ed è in isolamento, nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovo tampone, essendo la carica virale molto bassa. Al momento la trasferta contro il Milan del 6 gennaio è a rischio. Intanto la squadra oggi è tornata ad allenarsi a Trigoria, con una nuova seduta prevista per domani pomeriggio.