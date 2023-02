Abraham ha deciso di togliere la maschera. L'inglese ieri si è allenato senza protezione sul volto, ma in partita sarà un'altra storia. Tammy sta facendo di tutto per esserci domani con la Cremonese ed è pronta una nuova mascherina meno invasiva e più piccola. Nel 2023 ha ritrovato il feeling con il gol e a Cremona vuole spezzare il digiuno con le neopromosse. Infatti, il numero 9 è a secco da 6 gare contro squadre che provengono dalla Serie B. L'ultima rete è quella contro l'Empoli poco più di un anno fa. Nelle successive con Salernitana, Venezia, Monza, Cremonese e Lecce (andata e ritorno) è rimasto a bocca asciutta. Ora dopo aver levato i punti mette nel mirino la squadra di Ballardini. La sua presenza dal 1' non è certa, ma può entrare a gara in corsa per dare una mano a Mourinho.