Un altro Friedkin sugli spalti dello Stadio Olimpico. Nella partita europea contro il Cluj oltre al vicepresidente della Roma Ryan Friedkin era presente anche Dan Friedkin Jr, il primogenito del nuovo proprietario giallorosso, come riporta Il Tempo.

“Danny”, classe 1989, vive a New York ed è impegnato soprattutto con la Gulf States Toyota, principale azienda della famiglia texana, ma è anche vicepresidente del fondo AFII Investment Llc, di cui il padre Dan è il numero uno. Il presidente giallorosso è ripartito per la Svizzera dopo la gara con la Fiorentina