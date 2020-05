Terzo stop per la Roma da quando sono ricominciati gli allenamenti a Trigoria. Dopo Pau Lopez (microfrattura al polso) e Diego Perotti (fastidio muscolare) si è fermato anche il brasiliano Fuzato, terzo portiere. Ha avvertito un fastidio nella parte superiore della coscia, già in via di miglioramento, ma che invita comunque alla prudenza per non peggiorare la situazione, vista anche l’indisponibilità di Pau Lopez.