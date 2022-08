Prima Wijnaldum, poi Zaniolo. La Roma conta infortuni e imprecazioni in un inizio stagione che la vede comunque a punteggio pieno. Il mercato di reazione, però, torna di moda. E se davanti il rinforzo dovrebbe essere Belotti, ora i fari sono puntati a centrocampo con Tiago Pinto chiamato agli straordinari per far pesare il meno possibile l’assenza dell’olandese fino a gennaio. Tante le possibili candidature (si sarebbe offerto anche l’ex Nainggolan) ma l’ipotesi che al momento convince di più a Trigoria è quella legata a un altro ex: Leandro Paredes. Si registra, infatti, l’inserimento della Roma nella trattativa ormai lunghissima tra Juve e Psg per l’argentino. Un tentativo difficile, non il primo visto che già a giugno c'era stato un contatto con l'entourage del centrocampista.



STIPENDIO ALTO - I rapporti col club francese sono ottimi, e questo si sa. Uno sgarbo ai bianconeri (tra i promotori della Superlega) non sarebbe un problema per Al-Khelaïfi. Il problema, però, è legato al ricco stipendio di Paredes (da 7,5 milioni) che verrebbe comunque attutito dal Decreto Crescita e che lo stesso giocatore potrebbe rivedere al ribasso. La formula sarebbe comunque quella del prestito con diritto di riscatto, come per Wijnaldum. Alle spalle dell’argentino (che ha detto da tempo sì alla Juve) restano le candidature di Lukic, Allan e dello svincolato Grillitsch. Più ostica la strada per Frattesi anche se si registra un ritorno di fiamma del Sassuolo per Volpato. La Roma valuta, tutto. Senza fretta eccessiva.