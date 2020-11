Per quanto riguarda Riccardo Calafiori le trattative per il rinnovo di contratto sarebbero al momento in stallo, secondo quanto riferisce Il Tempo. L’esterno sinistro della Roma è legato al club fino al 2022, ma non ci sarebbe ancora l’accordo per prolungare la sua permanenza. Anzi, ci sarebbe distanza su tutto tra le parti. Il club capitolino vorrebbe proporre al classe 2002 un quinquennale a salire da una base fissa di 500mila euro. Il procuratore del giocatore, Mino Raiola, chiederebbe invece un triennale ad un milione e 200mila euro netti (anche se la famiglia del ragazzo starebbe spingendo per abbassare le pretese). La sensazione è che la firma potrebbe arrivare qualora la società raggiungesse gli 800mila euro. Se l’accordo non dovesse invece essere raggiunto, i capitolini sarebbero disposti ad ascoltare offerte da altri club.