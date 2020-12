Riccardo Calafiori ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Roma dopo l'ottimo inizio stagione che ha convinto Fonseca a inserirlo in prima squadra. Il terzino assistito da Mino Raiola sta firmando in questi istanti il prolungamento di contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2025. Un sogno che si realizza per Calafiori, romano e romanista dalla nascita.



CIFRE - Il giocatore percepirà 800mila euro netti a stagione più bonus in un contratto però a salire fino a 1,5 più bonus. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità che allontana una volta per tutte le avance di Juve e Psg. Nei prossimi giorni sono attesi alla firma pure Pellegrini, Mirante e Zaniolo.