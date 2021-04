La lista degli indisponibili della Roma si allunga. Dopo 45’ giocati contro l’Atalanta, Calafiori è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare alla coscia destra, lo stesso avvertito con l’Ajax in Europa League. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore anche se al momento non sembrerebbe esserci lesione. Fonseca spera di non perderlo per la semifinale d’andata in Europa League contro il Manchester United.