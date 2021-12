Riccardo Calafiori è uno degli esuberi della Roma. Il terzino sinistro fin qui ha trovato troppo poco spazio e la volontà del club è di trovare una squadra disposta a prenderlo in prestito per poterlo far giocare con regolarità. Negli ultimi giorni si è fatto sotto il Cagliari di Mazzarri che sta cercando un esterno di spinta ma che possa garantire anche una buona fase difensiva. La trattativa tra la Roma e i sardi è stata avviata, i due club stanno lavorando sulla formula del prestito fino a giugno senza diritto od obbligo di riscatto. La decisione poi spetterà al ragazzo, assistito da Mino Raiola. Lavori in corso, ma filtra ottimismo da entrambe le parti anche perché la Roma attende il ritorno di Spinazzola e sta per prendere Maitlad-Lines che può giocare anche a sinistra.