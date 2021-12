Da oggi Lorenzo Pellegrini riprende a lavorare a Trigoria per archiviare del tutto l’infortunio muscolare che da un mese lo tiene ai box e lo fa dopo aver tagliato le ferie a Dubai. Ieri mattina, a Santo Stefano, sono tutti ripartiti per Roma dove, in serata, hanno organizzato una cena stellata a casa con tutta la famiglia. L'obiettivo è tornare il 6 gennaio col Milan e per questo da oggi inizierà un lavoro personalizzato di 5 giorni. ​praticamente 40 dopo la lesione al quadricipite sinistro che lo tiene lontano dal campo da fine novembre. Lo spera anche Mourinho apparso decisamente meno ottimista nel post partita con la Sampdoria. Anche perché tre giorni dopo arriva pure la Juventus.