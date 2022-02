C'è una voce fuori dal coro sull'episodio che ha portato al gol di Zaniolo da annullare contro il Genoa. E arriva direttamente dalla Roma. Gianpaolo Calvarese, il nuovo consulente arbitrale ha ammesso che il gol era tecnicamente da annullare, e ha spiegato le sue ragioni anche ai dirigenti giallorossi non appena è finita la gara. Eccessivo è stato, secondo lui, il rosso diretto nei confronti di Zaniolo. Anche se, ha continuato, sarebbe cambiato veramente poco, dato che Nicolò era già stato ammonito per essersi tolto la maglia dopo la rete liberatoria quasi allo scadere. Quella sì resa vana, ma non il conseguente cartellino giallo.