Francesco Calvo sarebbe pronto a fare ritorno alla Juventus. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza il dirigente sarebbe prossimo a un rientro nel club bianconero, che ha lasciato ormai sette anni fa – nel 2015 –, quando ha iniziato una nuova avventura a Barcellona. Il manager conosce d’altronde già bene l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, avendo lavorato insieme al dirigente bresciano in Philip Morris. Infatti, nella multinazionale statunitense del tabacco Calvio ha ricoperto diversi ruoli per sette anni fino al 2011. Nello stesso tempo i dissapori passati con il presidente del club piemontese Andrea Agnelli si sono appianati. Dopo la prima esperienza alla Juventus, con il ruolo di direttore commerciale e in seguito di Chief Revenue Officer, Calvo si è trasferito al Barcellona con la stessa qualifica. Successivamente – nel 2018 – è arrivato alla Roma (guidata all’epoca da James Pallotta) per ricoprire ancora una volta il ruolo di CRO.