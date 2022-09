Camara al posto di uno tra Cristante e Matic; quasi certo un turno di riposo per Abraham, uscito a Udine per un trauma contusivo alla spalla sinistra: dovrebbe quindi esserci l’esordio dal primo minuto di Belotti. Saranno costretti agli straordinari i tre in difesa e uno tra Dybala e Pellegrini: quello che riposerà dovrebbe essere sostituito da Shomurodov. Questi i principali cambiamenti di Mourinho in vista della sfida di giovedì col Ludogorets.