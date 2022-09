, nuovo centrocampista della, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la nuova maglia, attraverso i canali ufficiali del club giallorosso: “Sono molto contento di essere qui larappresenta una grande opportunità per me.Vedere l’Olimpico e i tifosi giallorossi è stato magnifico, non vedo l’ora di giocare per loro".“Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono accanto. Sono molto contento di essere alla Roma. Ci sono state diverse conversazioni e diverse offerte, ma la Roma è sempre stata la mia scelta. Ho sempre voluto giocare solo qui"."I campionati sono tutti diversi tra loro. Ho già affrontato il Milan in carriera e so che la Serie A non è un campionato facile. Bisogna lavorare e credere in quello che si fa, i risultati arriveranno con il lavoro"."Per me è un onore lavorare con uno dei migliori allenatori al mondo. Sono qui per aiutare la squadra a competere, vogliamo dobbiamo puntare a vincere le competizioni nelle quali partecipiamo. Abbiamo i giocatori per fare il massimo"."È stato mio cugino, che giocava in Marocco, a darmi la maglia della Roma. Penso fosse il 2013, è stato lui a regalarmi quella maglia. L’ho tenuta come ricordo"."Negli anni ci sono stati diversi giocatori interessanti che hanno vestito la maglia della Roma, tra cui il mi compagno di nazionale Diawara. Ho seguito Totti, De Rossi, poi tanti altri giocatori che mi piacevano".