Arrivano novità su Chris Smalling. In settimana ci sono stati degli incontri tra il Ceo Fienga e Jozo Palac, intermediario incaricato dai giallorossi di portare a termine la trattativa con il Manchester United. All’agente è arrivato l’input di cambiare le carte in tavola per cercare di chiudere il prima possibile: il club giallorosso sembra abbia fatto un tentativo per l’acquisto immediato a titolo definitivo, abbandonando, per ora, la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’obiettivo è abbassare il prezzo fatto dai Red Devils e portare a casa il difensore con meno di 20 milioni di euro con un pagamento dilazionato in tre anni. Lo riporta il Tempo.