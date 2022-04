Nicolò Zaniolo sta vivendo un momento complicato nella Roma: Mourinho ha iniziato a escluderlo e il giocatore non si sente più al centro del progetto. In estate le strade si potrebbero dividere, ma secondo il Messaggero la valutazione di 60 milioni che fanno i giallorossi per Zaniolo non troverebbe acquirenti. Per questo, la Roma potrebbe essere costretta ad abbassare le richieste intorno ai 40 milioni.