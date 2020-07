Momento decisamente no per chi veste la maglia della Roma. Il calcio, però, in questo caso, non c'entra niente. Questa mattina hanno bussato alla porta dell'attico di via Copenaghen, zona residenziale Euro di Roma, dove abita Bruno Peres. Erano i carabinieri, che si sono presentati per apporre i sigilli all'immobile che ha un valore di 3 milioni di euro.



Lo scrive Agenzia Nova, con l'attico che fa parte di un elenco, composto da 25 edifici, per i quali gli inquirenti di Roma hanno chiesto, e ottenuto, il sequestro. Nella giornata di oggi, poi, sono stati effettuati anche 28 arresti, sempre nell'ambito dell'inchiesta. L'attico non era comunque di proprietà di Bruno Peres, che l'aveva solo affittata, ma di Fabio Pignatelli, 47enne, indagato.