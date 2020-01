Non solo Villar, che proprio in questi minuti sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart.. Sarà lui il sostituto di Nicolò Zaniolo: il talento spagnolo è sbarcato in mattinata a Fiumicino, pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale. Intorno alle 10 l'arrivo a Villa Stuart le visite mediche.Petrachi ha chiuso la trattativa con i catalani su una base di un, senza l'inserimento di diritto di riacquisto, inizialmente voluto dal club spagnolo. Per il giocatore, invece, pronto un quadriennale da 2 milioni di euro.