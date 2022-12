La Roma reagisce dopo la brutta figura col Cadice e piega il Casa Pia (1-0). Mourinho lascia fuori Abraham dlal'inizio e schiera in avanti la coppia Zaniolo-El Shaarawy con un atteggiamento decisamente più concentrato. Rispetto al match di venerdì torna la difesa a tre. Il Faraone sigla il gol dell'1-0 al 34' su assist di Matic. Il serbo non era partito tra i titolari ma ha preso il posto di Pellegrini. Il capitano è uscito prima della fine del primo tempo per una contusione alla tibia destra. Nella seconda frazione il punteggio non cambia e si contano ben poche occasioni. Giovedì l'ultima amichevole contro il Waalwijk.



Promossi: Sicuramente l'autore del gol schierato a sorpresa in coppia con Zaniolo che ha mostrato grande impegno ma anche la solita difficoltà a trovare la porta Nicolò è comunque risultato tra i più reattivi.. Bene anche la difesa guidata da un solido Smalling, positivo l'impatto di Matic e Bove



Bocciati: Davanti si segna col contagocce.Nella ripresa nemmeno Abraham ha cambiato le cose. Poca lucidità sulla fasce con Zalewski e Celik poco precisi.