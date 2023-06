Nella giornata di oggi, era attesa la decisione del tribunale federale sul caso Mourinho. L'allenatore della Roma, dopo la partita pareggiata 1-1 a Monza lo scorso 3 maggio, aveva definito l'arbitro Chiffi "il più scarso" incontrato in tutta la sua carriera. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l'udienza di questa mattina davanti al Tribunale federale nazionale per il deferimento di José Mourinho si aggiornerà a domani.



LE ULTIME - Procura federale e Roma, infatti, stanno continuando a lavorare sul patteggiamento che eviterebbe la squalifica dello Special One con la decisione del Tfn dunque rinviata in data 28 giugno.