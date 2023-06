Oggi il tribunale federale si esprimerà sul caso Mourinho. L'allenatore della Roma, dopo la partita pareggiata 1-1 a Monza lo scorso 3 maggio, aveva definito l'arbitro Chiffi "il più scarso" incontrato in tutta la sua carriera. Aggiungendo che la "Roma dovrebbe dire che non vuole certi arbitri, come fanno altre società".



Il club giallorosso è da tempo al lavoro per patteggiare con la procura federale una multa, senza squalifiche per il tecnico portoghese. Il quale a sua volta è pronto a scusarsi col mondo arbitrale attraverso un comunicato ufficiale. Però, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non è detto che il tribunale federale si lasci convincere, nonostante l'accordo che la Roma ha trovato con la procura federale.