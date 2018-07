Martedì scorso ha svolto le visite mediche di idoneità a Villa Stuart, ma la sua avventura alla Roma sembra ormai avere le ore contate. Leandro Castan è pronto a tornare in Brasile e ad ammetterlo è lo stesso calciatore brasiliano a UOL Esporte: “L’unica cosa che so adesso è che ho un contratto di due anni con la Roma e sto cercando di rescindere”. Il difensore 31enne ha già un accordo verbale con il Vasco da Gama, che sarà ufficializzato quando Castan sarà libero dai giallorossi. La trattativa con la Roma è in stato avanzato e potrebbe concludersi entro la fine della settimana