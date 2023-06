Gianluca Scamacca ha detto ‘sì’ alla Roma. È lui il grande obiettivo di Tiago Pinto per rinforzare l’attacco, la prima scelta in una lista che vede anche altri candidati. Ma ora va convinto il West Ham ad accettare il prestito, missione al momento difficile. Gli Hammers vogliono monetizzare il più possibile dalla cessione considerando che solo 12 mesi fa hanno versato ben 36 milioni più 6 di bonus nelle casse del Sassuolo.. Il West Ham non ancora ricevuto offerte interessanti per il centravanti romano e con il passare delle settimane potrebbe aprire a una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto in modo da provare a rilanciare le sue quotazioni.r per un nuovo, possibile, duello di mercato con il Milan. Il nazionale svizzero può lasciare la Red Bull per 25 milioni di euro e diventare il profilo perfetto per José Mourinho per caratteristiche tecniche.