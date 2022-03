Il dopo Veretout può arrivare proprio dalla Francia. Si tratta di Miguel Ângelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka. La Roma lo aveva già seguito a gennaio e ora che non ha rinnovato col Lille diventa un obiettivo a zero (come Svilar) decisamente gradito per l'estate. Classe 1994, il portoghese ha convinto Gourvennec, il tecnico del Lille, a dargli un posto da titolare dopo anni in cui non è mai riuscito a ritagliarsi un posto fisso. Ha giocato tanto (ma non sempre) quest’anno ma il rinnovo non arriverà comunque.



PRESSING - Per questo Pinto è tornato alla carica sol suo entourage. Xeka non è il regista che cerca Mou ma può essere più di una valida alternativa tra campo e panchina soprattutto quando partirà Veretout. È un centrocampista tutto fare: che sa fare legna e trasformare l’azione da difensiva in offensiva con una buona tecnica individuale. Il suo compito principale, però, è recuperare palloni. Il costo come detto è zero, l’ingaggio alla portata. Attualmente prende 1,2 milioni netti a stagione. Dopo Svilar potrebbe essere lui il secondo colpo.