La Roma è a caccia del regista da regalare a Mourinho, a gennaio erano state tante le voci su Kamara. Il sito futbolfrances.com parla ancora di un interessamento da parte dei giallorossi sul centrocampista francese. Il classe 1999 è in scadenza di contratto e lascerà il club a giugno: "Qui ho vissuto un po' di tutto. Sono qui da 4 anni, quindi è il progetto che mi farà prendere la decisione. Dopo tutto quello che ho passato qui, sono pronto ad andare ovunque". Il giocatore fa gola a diversi club in Europa, oltre alla Roma interessa anche al Bayern Monaco e al Manchester United. Nelle ultime ore anche l'Inter lo ha preso in considerazione.