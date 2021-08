Un nuovo incontro, una situazione che resta bloccata. Eppure, qualcosa si muove. Lentamente, ma si muove. Il secondo giorno londinese di Tiago Pinto, direttore generale della Roma, è trascorso con un'unica missione: provare a convincere Tammy Abraham. È lui il profilo scelto dai giallorossi per sostituire Edin Dzeko, volato a Milano nella giornata di mercoledì. Una missione riuscita solo parzialmente: secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti, tra le parti filtra cautissimo ottimismo, ma c'è ancora da lavorare per convincere il giocatore. Che, dal canto suo, continua ad avere sul piatto anche l'offerta dell'Arsenal, importante calamita che attrae verso la permanenza in Premier League.



NUOVO ROUND - Già, l'Arsenal. Altro club a cui guarda la Roma, che ha individuato in Alexandre Lacazette un'alternativa seria e credibile ad Abraham. Per il quale, intanto, è già pronto un contratto tra i 4 i 5 milioni di euro annui. In attesa di sbloccare la situazione con il giocatore, Tiago Pinto ha chiuso l'intesa con il Chelsea, fresco di annuncio di Romelu Lukaku: per i Blues pronta una cifra tra i 40 e i 45 milioni tra parte fissa e bonus. Ma la fumata bianca ancora non c'è: venerdì, a Londra, andrà in scena un nuovo round.