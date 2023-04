Cauto ottimismo per Dybala, ma profonda preoccupazione per tutti gli altri. La Roma dopo il ko con l’Atalanta deve fare i conti pure con l’infermeria che vede aggiungere Llorente e la Joya a Smalling, Wijnaldum e Karsdorp. Mourinho si dispera in vista del Milan ma anche pensando alle semifinali di Europa League. Dybala, paradossalmente, è quello che preoccupa meno. L’intervento bruttissimo di Palomino per fortuna non ha procurato danni grossi alla caviglia sinistra che pulsa per un trauma contusivo/distorsivo. Tra domani e dopodomani sarà valutato il livello di dolore che sente l’argentino rimasto in campo anche dopo l’infortunio. La sua presenza col Milan sabato è in dubbio, almeno dal primo minuto.



GLI ALTRI - Decisamente più grave l’entità del problema muscolare di Llorente uscito dopo aver sentito una fitta al flessore. Domani verranno svogli gli esami ma si teme una lesione importante con uno stop di 1 mese che gli impedirebbe di giocare entrambe le sfide col Leverkusen oltre a Milan, Monza e Inter. Un problema simile a quello di Smalling che spera di recuperare almeno per la gara di ritorno in Germania. Wijnaldum, infine, proverà a stringere i denti per la gara d’andata con una convocazione già contro l’Inter. Restano problemi enormi per Mou che senza Smalling quest’anno ha subito 7 gol in 2 partite e mezza. Possibile anche il ritorno alla difesa a 4.