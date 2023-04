Dopo Smalling, Wijnaldum e Karsdorp ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta si sono fatti male per la Roma pure Paulo Dybala e Diego Llorente. L'argentino ha giocato gli ultimi 20' letteralmente zoppicando per colpa di un problema al piede dovuto a un bruttissimo intervento di Palomino. Si tratta di un trauma contusivo-distorsivo, da valutare il suo recupero col Milan. Ancora più grave l'infortunio di Llorente. Lo spagnolo è uscito in lacrime dal campo Llorente: problema muscolare, si teme la lesione che lo costringerebbe almeno 2 settimane ai box.