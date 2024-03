Roma, c'è lesione per Kristensen: i tempi di recupero

Brutte notizie per Daniele De Rossi, il quale nella seduta odierna non ha potuto contare né su Rick Karsdorp né su Rasmus Kristensen (che sarebbe comunque stato out col Brighton per questioni di lista Uefa). Il primo ha svolto un lavoro individuale, mentre il secondo ha saltato l'allenamento a causa dell'infortunio rimediato contro il Monza. Il terzino danese si è sottoposto a degli esami strumentali ed è stata evidenziata una lesione alla coscia sinistra. Uno stop che costringerà il danese a restare ai box fino a dopo la sosta di fine marzo con possibile ritorno contro il Lecce nel giorno di Pasquetta.