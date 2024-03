Roma, De Rossi può diventare Mister Futuro: i Friedkin studiano il rinnovo

Cinquanta giorni, ma anche meno. Tanto ci ha messo Daniele De Rossi per convincere la Roma che l’allenatore del futuro non può essere che lui. Il tecnico di Ostia ha portato risultati, ma anche gioco ed entusiasmo che sembrava sopito con l’esonero di Mourinho. De Rossi ha ribaltato la Roma facendo ritrovare il sorriso a chi giocava meno e valorizzando al massimo chi stava giocando male. La conseguenza sono: 6 vittorie su 7 in campionato e il passaggio del turno in Europa League. Oggi, col ranking che vede l’Italia al primo posto, la Roma sarebbe in Champions League. Un obiettivo prefissato dai Friedkin a inizio stagione. Ma anche senza la qualificazione il futuro di Daniele è già segnato.



L'OFFERTA - La proprietà americana è rimasta ammaliata dalla leadership di De Rossi che con i Friedkin ha un contatto continuo. In mattinata si è parlato di un accordo biennale a cifre ovviamente superiore rispetto alle attuali (500 mila euro per 6 mesi) De Rossi, che ha accettato a gennaio un contratto da traghettatore non ci penserebbe su due volte. Per ora la Roma non conferma che ci sia nulla di definitivo, ma dalle stanze di Trigoria filtra ottimismo praticamente totale su un futuro insieme. De Rossi a Roma è legato come nessun altro, la sua famiglia vive qui e il suo sogno era appunto quello di "regalare due carriere" al club che ha sempre tifato.



I RAPPORTI - Il rapporto con i Friedkin è ottimo, quello col Ceo Souloukou pure. Inoltra la squadra spinge per il rinnovo del tecnico. Anche gli ex fedelissimi di Mourinho (come Dybala o Mancini) hanno apprezzato molto le capacità di De Rossi. In tutti i campi: quello umano, quello motivazionale ma soprattutto quello tattico-tecnico. La Roma oggi sa come adattarsi ad ogni tipo di avversario e anche contro una corazzata come l’Inter ha fatto la voce grossa. I giocatori ora si sentono consapevoli della loro forza, e la tifoseria ha subito abbracciato questa ondata di entusiasmo. Lo dimostrano i sold out che non sono “esauriti” dopo l’addio doloroso con Mou. E anche a Monza sono partiti cori per DDR, da sempre un idolo della tifoseria giallorossa. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per rinnovare, e per pianificare il futuro.



IL DISCORSO - Intanto, come riporta Il Tempo, De Rossi ha avuto un colloquio con la squadra a seguito del successo col Monza ed ha voluto mantenere alta la concentrazione: l’allenatore ha ribadito che nonostante il buon momento di forma che i giallorossi stanno attraversando bisogna continuare a lavorare e la strada è ancora lunga. L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe essere raggiunta anche con un piazzamento al quinto posto.