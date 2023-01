Stappare un mercato bloccato per tornare a far sorridere Mourinho. La Roma è ferma. Dopo l'arrivo di Solbakken, prenotato mesi fa, non si prevedono altre operazioni in entrata. A meno che non ne avvenga qualcuna in uscita che possa portare milioni nelle casse giallorosse per rispettare l'accordo preso con l'Uefa. I nomi cedibili sono tanti, le offerte a titolo definitivo poche. Anzi, per ora nessuna.



KARSDORP - Il primo della lista è Karsdorp, messo praticamente fuori rosa. L'olandese interessa a diversi club tra cui Southampton, Fulham, Marsiglia, Juve e Monza. Ma per ora sono arrivate solo proposte di prestito. La Roma conta di ottenere almeno l'obbligo di riscatto su cifre vicine ai 10 milioni, e in questo senso il Monza sembra la più propensa. In quel caso la somma verrebbe spesa per sostituire Karsdorp (Odriozola, Traorè e Juranovic i nomi in pole) e magari strappare con 6 mesi di anticipo Aouar al Lione.



GLI ALTRI - Ma torniamo ai nomi in uscita. In ballo c'è anche il futuro di Shomurodov che ha messo il Torino in cima alle sue preferenze. Anche in questo caso i granata sono interessati al prestito con diritto di riscatto, ma in caso di obbligo vincolato a presenze la Roma potrebbe cedere negli ultimi giorni di mercato. Bloccata al momento la cessione di Bove al Lecce, considerate le difficoltà di Wijnaldum. Il centrocampista romano peraltro potrebbe rientrare in estate nell'affare Frattesi. Il Betis, infine, ha chiesto informazioni per Vina ma solo in caso di prestito. Rifiutate, invece, offerte per Tahirovic e Volpato.